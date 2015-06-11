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الخليج يتصدي للمشككين بحق قطر بتنظيم كأس العالم

11/6/2015

اجتماع وزراء الإعلام بمجلس التعاون بالدوحة

جدد وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي الدعوة إلى التصدي إعلامياً لكل من يسعى إلى التشكيك في حق دولة قطر بتنظيم كأس العالم 2022، مؤكدين تضامن دول المجلس الكامل معها.

وأضاف وزراء الإعلام ،في توصيات الاجتماع الـ 23 الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، أن من أبسط الواجبات على أجهزة الإعلام في الدول الأعضاء مساندته، ودعم الإنجاز غير المسبوق وانعكاساته الإيجابية على مستوى دول المجلس.

واتفق الوزراء على أن تتولى دولة قطر بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، وضع رؤية إستراتيجية للتحرك الإعلامي المشترك ومجابهة مثل هذه الحملات، على أن تعكس البعد الدولي في الخطاب الإعلامي، وتبيّن أحقية دول المجلس ممثلة بدولة قطر في تنظيم هذا الحدث العالمي .

كما أكد وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي، مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، في كل أشكاله وصوره، والتزام كل الأجهزة الإعلامية في دول المجلس محاربة "الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه".

المصدر : الجزيرة مباشر
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