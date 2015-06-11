أردوغان: منح الدراسة 4,5 مليار دولار وسنساند المظلومين

الرئيس التركى رجب طيب أردغان

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن المنح الدراسية التركية تجاوزت 4,5 مليار دولار فى 180دولة, مشيرا الى أن بلاده تخرج اليوم أكثر من 60 ألف طالب, وإن تركيا لا تنسى دارسيها.

وأضاف أثناء -حفل تخريج دفعة جدية من الطلاب الوافدين من أنحاء العالم للدراسة فى الجامعات التركية- أن السياسة الخارجية التركية ترتكز على مساندة المظلومين فى العالم, وأنها لن تتغير فى مساعدة السوريين وغيرهم من المظلومين .

وأعرب أردوغان -فى أول كلمة له بعد الأنتخابات البرلمانية التى فاز فيها حزبه دون تحقيق أغلبية مطلقة- عن أمنيته أن الاانتخابات البرلمانية الأخيرة بداية خير على الجميع, لأن تركيا أمامها تحديات من أجل إنجاحها , مؤكدا أنه سيقدم العون الكامل لإنجاح الحكومة المقبلة، داعيا جميع الأحزاب إلى التوافق. ورأى أن ما قامت به وسائل الإعلام الغربية مما سماه حملة سيئة على تركيا دليل على أنها فى الاتجاه السليم.

وأوضح أن الجمهورية التركية لها مكاتب عديدة فى معظم الدول لدعم الطلاب القادمين للدراسة بها , وأن أعداد الطلاب الراغبين فى الدراسة في بلاده تزايد بسبب هذا الدعم المقدم لهم, وذكر أن العلاقة بين الطلاب الأجانب، و الأتراك تقوم على الود والتعاون المثمر.

وأشار الرئيس التركى الى أن هناك بعض الدول لا تتوفر بها الخدمات, بينما يعانى القسم الآخر من الفقر والجوع, بسبب أن النظام العالمى الحالى فيه ظلم لبعض الدول, على الرغم من أنها تحتوى على الكثير من الثروات, وأن العالم أكبر من أن يتحكم فيه خمس أو ست دول "على حد قوله". ونوه إلى أن بلاده احتلت المركز 14 من حيث النمو الأقتصادى خلال العام الأول من العام الجارى .