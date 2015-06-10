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معاذ الخطيب: يجب حل الأجهزة الأمنية السورية

10/6/2015

قال رئيس الائتلاف السوري الأسبق معاذ الخطيب إن السوريين لن ينتقموا من أحد لكنهم سيحاسبون من أجرم بحقهم، وشدد على أن سوريا لن يستقيم لها حال إذا ظل نظام بشار الأسد ورجاله في سدة الحكم، مؤكدا ضرورة حل الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال كلمة الأربعاء أمام مؤتمر "حتي لا تسرق الثورة" والذي ينظمه مجلس قيادة الثورة السورية.

وأضاف الخطيب -إمام المسجد الأموى سابق- قائلا "الجيش السوري دفع ثمن معداته من قوت الشعب السوري، لابد من تفكيك الاجهزة الأمنية التي كانت سببا رئيسيا في ما يحدث في سوريا حاليا من دمار" ، كما طالب بضرورة الإفراج عن المعتقلين.

 وتمسك رئيس الائتلاف السوري الأسبق بوجهة نظره في أن حل الأزمة السورية سياسيا دون وجود بشار الأسد، ودعا العقلاء من نظام الأسد إلى اتخاذ خطوة جريئة، والاعتراف بأخطائهم في حق الشعب السوري والتخلى عن هذا النظام.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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