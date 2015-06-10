البث الحي
منوعات

عودة العمليات الإرهابية لمدينة الأقصر

10/6/2015

 

قال مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إن ثلاثة من العناصر الإرهابية حاولوا  صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو اجتياز النطاق الأمني لمعبد الكرنك بالأقصر مستخدمين الأسلحة النارية والمواد المتفجرة.. وتصدت لهم على الفور قوات تأمين المعبد وتعاملت معهم وأحبطت محاولتهم.. ونتج عن ذلك مصرع اثنين من العناصر الإرهابية أحدهما نتيجة انفجار عبوة متفجرة كانت بحوزته وإصابة الثالث بطلق ناري بالرأس ولم يسفر الحادث عن حدوث ثمة إصابات بين الزائرين

 

 

 

وصرح العميد سعد الزنط الخبير الأمني لموقع الجزيرة مباشر بأن ما حدث امتداد  طبيعي لأحداث سيناء لأن الطرف الآخر وهو الجماعات الإرهابية لم ييأس ,  وتحاول تنفيذ مجموعة من العمليات  لضرب السياحة مستغلين الفقر الشديد في الصعيد لتجنيد عناصر أو شراء عناصر بالمال ولكن  هذه العناصر غير مدربة بعد القبض على الصف الأول والثاني من  هذه الجماعات , وأن حدوث عملية الأقصر خارج المعبد يؤكد يقظة الداخلية

 

 

 

 

 

ويضيف  الزنط أنه في الفترة الأخيرة تم تغيير جميع قيادات أجهزة المعلومات داخل الوزارة ورفع كفاءة وتدريب معظم العناصر وتوقع أن تنتهي خلال فترة وجيزة  مثل هذه العمليات الإرهابية

 

 

 

كما صرح الخبير الأمنى محمود قطري لموقع "الجزيرة مباشر" أن الداخلية لا تستطيع بشكلها الحالي  أن تؤدى دورها لأن اللوائح لم تتغير,  كما أن الأفراد يعملون 24 ساعة ويأخذون إجازة 48 ساعة أخرى

 

واعتبر نجاح الداخلية في عملية الأقصر نجاح مصادفة وليس نجاح تخطيط وأرجع قطري عدم تحديد هوية منفذي العمليات كما يحدث في أوروبا لعدم وجود تحليل dna وعدم قدرة المخبرين علي تحديد الجناة

 

ويرى قطرى أن تعيين وزير داخلية من أمن الدولة كان خطأ كبيرا,  وقال إنه يجب أن يكون الوزير من الأمن العام لأن الأمن العام هو الأكثر قدرة علي محاربة الإرهاب,  وأن تكون الأقسام الأعلى في التدريب والأجور

 

كما شدد قطري على أهمية القضاء على الإرهاب بعمل مراجعات كما كان يحدث في عهد عبد الحليم موسي وزير الداخلية الأسبق,  فجميع دول العالم المتحضر لم تستطيع القضاء علي الإرهاب من خلال أجهزة الشرطة وحدها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)