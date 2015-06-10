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شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

10/6/2015

توقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

 

وقع قادة 26 دولة في شرق أفريقيا وجنوبها (الأربعاء) في مصر اتفاقية للتجارة الحرة تشمل النصف الشرقي للقارة ومن شانها تسهيل انتقال المنتجات والبضائع.

وستصبح منطقة التجارة الحرة الثلاثية سوقا مشتركة تجمع 26 من الدول الأفريقية الـ54  وتضم هذه الاتفاقية بلدان السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا وجنوبها ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية التي يزيد عدد سكانها على 625 مليون نسمة ويتجاوز إجمالي ناتجها المحلي ألف مليار دولار .

وقع الاتفاقية خلال مؤتمر قمة عقد  في مدينة  شرم الشيخ  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسيلين ونائب الرئيس التنزاني محمد غريب بلال.

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