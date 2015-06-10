انطلاق قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية في شرم الشيخ

قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن تدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية لتعزيز التجارة البينية يمثل نقطة هامة وفاصلة في تاريخ التكامل الاقتصادي لأفريقيا.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال انطلاق قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية في مدينة شرم الشيخ، إن هذه المنطقة تعتبر خطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا.

وأكد السيسي أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة شارف على الانتهاء، معتبرا أنه يمثل ذلك قيمة مضافة كبيرة للقارة الأفريقية، ودعا رؤساء الدول الأفريقية المشاركين في القمة إلى حضور حفل افتتاح المشروع في أغسطس/آب القادم.

وأشار السيسي إلى قيام مصر والسودان بافتتاح الطريق البري الذي يربط بين مصر والسودان الشهر الماضي، في إطار مشروع إنشاء الطريق البرى الذى سيمتد من القاهرة إلى كيب تاون. كما أكد بذل جهود مضنية من أجل استكمال مصر لالتزاماتها برعايتها لمشروع الخط الملاحي الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

من جانبه، قال روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي، إن المنطقة تمثل خطوة أولى نحو تحقيق الاتحاد المشترك للجمارك، وإنشاء سوق مشتركة، مما يقلل من كلفة المعاملات التجارية بين دول إفريقيا.

وانطلقت قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية بحضور قادة دول أفريقية ومسئولين من البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمات دولية، منهم رئيس وزراء إثيوبيا، ونائب رئيس تنزانيا.

وتضم المنطقة الثلاثية في عضويتها 26 دولة، يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلى الإجمالي لها 1.2 تريليون دولار أمريكي، ويمثل عدد سكانها نحو 57% من إجمالي عدد سكان أفريقيا، وأكثر من 60% من الناتج المحلى الإجمالي للقارة. وتمتد المنطقة من الإسكندرية على البحر المتوسط إلى كيب تاون على المحيطين الهندي والأطلنطي.