المجلس الثوري: برنامجنا لم يتضمن أي لقاء بالإدارة الأمريكية

رئيس المجلس الثوري المصري – د.مها عزام

نفى كل من الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري و الدكتور عمرو دراج رئيس المكتب السياسي للمجلس أن يكونا قد وضعا في برنامج زيارتهما وآخرين للولايات المتحدة أية اجتماعات مع الإدارة الأمريكية .

وقالت د. مها عزام إن الزيارة تقتصر على لقاء عدد من أعضاء بالكونجرس الأمريكي والمراكز الفكرية والسياسية و عدد من الخبراء و الشخصيات النافذة و المؤثرة على صناعة القرار الأمريكي ، ولم يتم طلب الاجتماع مع الإدارة الأمريكية خلال هذه الزيارة، وقال د. عمرو دراج إن سياستنا لم تتغير في مسألة الجلوس والتحاور مع المسؤولين من مختلف البلاد لنقل حقيقة ما يحدث في مصر وحالة التردي الحقوقي والسياسي منذ تولي قائد الانقلاب.

من جانب آخر .. وتعقيبا على حادث الاعتداء على معبد الكرنك، صرح محمد شريف كامل الأمين العام للمجلس الثوري المصري أن هذا الحادث لا يمثل الثورة من قريب أو بعيد، ولا يخدم إلا ما وصفه "بمصالح النظام الفاشي" المغتصب للسلطة في مصر، وأعرب عن إدانة المجلس للحادث ، وقدم المجلس تعازيه للضحايا .

وأهاب المجلس بالمصريين بكل خلفياتهم السياسية الا ينساقوا وراء الاعلام المغرض ، واعتبر المجلس أن استهداف المدنيين أو السياح هو أمر غير مبرر ولا يخدم إلا أهداف النظام في فرض قبضته وإلهاء الشعب والعالم عن ممارساته