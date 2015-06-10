السلطات المصرية تعلن إحباط محاولة تفجير بمعبد الكرنك

قالت مصادر أمنية مصرية إنها قامت صباح الأربعاء بإحباط محاولة تفجير شخص لنفسه في محيط معبد الكرنك بمدينة الأقصر جنوب القاهرة

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من منفذي العملية،

ولم تصدر بيانات رسمية حتي الأن عن الداخلية المصرية توضح فيه ملابسات الحادث.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنطلق فيه اليوم القمة الثلاثية للتكتلات الاقتصادية، في مدينة شرم الشيخ.

في سياق متصل نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمنى مصري قوله إن سيارة مفخخة انفجرت في محيط معبد الكرنك الأثري بمدينة الأقصر جنوبي البلاد ما أدى لمقتل سائقها، وأعقب ذلك تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وعدد من "الإرهابيين" في محيط التفجير ما أدى إلى مقتل أحدهم.

ولم يوضح المصدر فيما إذا كان سقط قتلى أو مصابين في صفوف قوات الأمن أو السياح من زوار المعبد الذي يعد من أشهر المزارات السياحية والأثرية في مصر والعالم.