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البيت الأبيض: ندعم ميستورا وحل الأزمة السورية سياسيا

10/6/2015

نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية – جيف راثكي

 

أعرب  جيف راثكي نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن دعم  الإدارة الأمريكية  للمبعوث الأممي  الخاص إلى سوريا  ستيفان دي ميستورا وأن الحل السياسي هو ما يمكن تقديمه في سوريا وهو الحل الوحيد للأزمة.. وأشار إلى أن دي ميستورا  أجرى مباحثات سياسية مع مختلف الأطراف .

 

وحول الشأن اللبناني .. أكد راثكي التزام الإدارة الأمريكية بالشراكة مع لبنان  وأكد على قدرة الجيش اللبناني على الدفاع عن سيادة لبنان .

 

وحول ما تردد بشأن حدوث حالة من الاختراق الإليكتروني للمباحثات مع إيران حول برنامجها النووي والاتفاق على بنوده ، نفى جيف راثكي أن يكون قد حدث أي نوع من التسريب أو الانتهاك للمباحثات مؤكدا اتخاذ كافة الضمانات التي تضمن سرية هذه المفاوضات .

المصدر : الجزيرة مباشر
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