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أسطول الحرية 3 في غزة نهاية يونيو

10/6/2015

قال "أبو المعتز البطا" مسئول الهيئة الوطنية لفك الحصار وإعادة إعمار غزة، إنه من المتوقع وصول أسطول الحرية 3 إلى القطاع قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وأضاف "البطا" في كلمته خلال اعتصام جماهيري في ميناء غزة دعما وترحيبا بالأسطول القادم من أوروبا، إن العمل يجري حاليا على إطلاق سفينة أو أكثر من ميناء غزة، للمساهمة في كسر الحصار عن القطاع. ودعا إلى إعادة تشغيل الميناء مرة أخرى لتحقيق هذا الهدف.

ويضم أسطول الحرية 3 سفن تنطلق من عدد من الموانئ الأوروبية، وتتحفظ الجهات المنظمة على إعلان موعد ومكان الانطلاق حتى لا تضغط إسرائيل على الدول الأوروبية لمنعه من الإبحار.

وقتلت البحرية الإسرائيلية 8 أشخاص كانوا على متن سفن أسطول الحرية الأول في مايو 2010، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الوطن العربي والعالم. فيما تم إحباط أسطول الحرية 2 من جانب السلطات اليونانية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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