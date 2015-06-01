يسرا وإلهام شاهين ترافقان السيسي إلى ألمانيا

يسرا وإلهام شاهين

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى ألمانيا غدا الثلاثاء تستمر لمدة يومين، وسط اعتراضات رسمية وشعبية على الزيارة التى تعد الأولى منذ توليه الحكم .

ومن المقرر أن يصطحب السيسي خلال زيارته عشرة فنانين فى مقدمتهم إلهام شاهين ويسرا ، وقال وكيل نقابة المهن التمثيلية "سامح الصريطي" إن هناك وفدا فنيا سيصاحب "السيسي" خلال زيارته لألمانيا يضم أيضا: هالة صدقي، وخالد يوسف ،أوحمد بدير، ومحمد الصاوي، وداليا البحيري، وعزت العلايلي، وأشرف عبدالغفور، وخالد سليم، وهشام عباس، ومدحت صالح، ولقاء الخميسي، وإيهاب توفيق، وأيمن عزب، ولبلبة ، وماجد المصري، وممدوح عبد العليم، ومحمد كريم.

هذه هى المرة الأولى التي يصطحب فيها رئيس مصري هذا العدد من الفنانين في رحلة تسعى لاتفاقات تجارية واقتصادية .

ويذكر أن إلهام شاهين صرحت عقب فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014 بأنها تتمنى لو كانت "مدرعة" لجنود الجيش، وأن الشعب المصري جنود للسيسي .

من جانبها أكدت الحكومة الألمانية أنها ستناقش وضع حقوق الإنسان في مصر أثناء زيارة "السيسي" وقال المتحدث "شتيفن زايبرت" إن الحكومة الألمانية تقوم بتقييم وضع حقوق الإنسان في مصر في جميع اللقاءات التي تجمعها مع المسؤولين المصريين.

وبخصوص قرار رئيس البرلمان الألماني "نوربرت لامرت" إلغاء لقاء مزمع مع السيسي، قال زايبرت إنه لن يقيّم القرارات والإعلانات الصادرة عن الهيئات الدستورية الأخرى في ألمانيا.

وكان "لامرت" المنتمي لحزب المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" قد أعلن في وقت سابق رفضه استقبال السيسي احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ووصف السيسي بأنه رئيس غير منتخب بشكل ديمقراطي.



بينما اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإلمانية زيارة السيسي بمثابة تأكيد على رغبة ألمانيا بأن تبقي "في حالة حوار مع مصر، التي رغم الخلافات السياسية معها، تبقى لاعبا مركزيا في منطقة حافلة بالأزمات".

يذكر أن ملف الترويج للاستثمار في مصر يعد أحد أبرز الملفات التي يحملها معه "السيسي" حيث بلغت حركة التبادل التجاري العام الماضي بين البلدين نحو 4.5 مليار يورو، وبلغت استثمارات الشركات الألمانية في مصر نحو ملياري يورو.