ولاية جديدة.. البشير يتعهد بفرض هيبة الدولة والأمن

الرئيس السوداني – عمر البشير

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، بأن تكون أولويات دورته الرئاسية الجديدة التي ستبدأ فور تنصيبه (الثلاثاء) تتضمن تحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة في كافة ولايات السودان, بجانب تحقيق الرضا الوطني – بحسب تعبيره.

وقال البشير – في أول لقاء له مع نواب حزبه "المؤتمر الوطني" – إنه يريد أن ينطلق السودان من خلال الدورة القادمة، وأشار إلى أنه وضعا أسبقياته بصورة واضحة.

وأضاف الرئيس السوداني، أن الأسبقية الأولى تتمثل في تحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة، لأنه بدون توفير الأمن فإن كل ما يطلبه الآخرون سيكون سرابا لأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.

وقال البشير- موجها حديثه لنواب حزبه الحاكم – “أنتم ستكونون رأس الرمح في تحقيق الأمن الاجتماعي”، وطالب أعضاء الحزب بالعمل الجاد من أجل التنمية والاستقرار.