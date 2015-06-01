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وزير خارجية ألمانيا من غزة : الوضع كارثي

1/6/2015
جانب من الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة ـ أرشيف

وصل وزير الخارجية الألماني، "فرانك فالتر شتاينماير" إلى قطاع غزة، صباح اليوم (الإثنين) في زيارة تستغرق عدة ساعات.

وقال "شتاينماير" في حديث للصحفيين عقب وصوله برفقة وفد مكون من 60 شخصا عبر معبر بيت حانون "إيريز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، إنّ الوضع في قطاع غزة، "كارثي" وإنه يسعى مع "كل الأطراف ذات العلاقة لتغيير هذا الواقع المأساوي".

وأضاف:"وصلنا هنا، من أجل أن نفكر بإعماره، فالوضع مخيف وقاسٍ جدا، الجميع مطالب بالتحرك نحو تغيير الواقع في غزة ".

وكان وزير الخارجية الألماني، وصل الأراضي الفلسطينية أمس (الأحد) والتقى في مدينة رام الله رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" وبحث معه مساعي إعمار قطاع غزة.

ووصف بيان لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس (الأحد) زيارة وزير الخارجية الألماني بـ"المهمة" وقالت الحركة إنها "تتطلّع إلى أن تلعب ألمانيا دوراً يتناسب مع حجمها على المستوى الأوروبي والدولي لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف العدوان". 

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