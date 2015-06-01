نشطاء يسخرون من منحة الـ 7 جنيهات للمصريين في رمضان

موجة سخرية عمت مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري "د.خالد حنفي" أنه تقرر صرف 7 جنيهات إضافية لكل فرد مسجل بالبطاقات التموينية كمنحة رمضان, وأنه تم تخصيص 500 مليون جنيه لتمويل هذه الزيادة.

ردود فعل بعض النشطاء على منحة رمضان

الطريف في تصريحات الوزير أنه أكد في تصريحاته لصحيفة حكومية أن هذه المنحة" يقصد الـ 7 جنيهات " تخدم المواطن وتسمح له بشراء ما يرغب من احتياجات ومستلزمات خلال شهر رمضان, ما شكل مادة ثرية لسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلى هاشتاج #هعمل_ايه_بالسبعة_جنيه سخر نشطاء ومدونون على موقعي فيس بوك وتويتر من قرار وزير التموين.

حيث كتب بلال: " 7 جنيه زيادة لكل فرد بمناسبة ?‏رمضان… اللي ييجي من الصعايدة فايدة, يا بابا ماما بتقولك هات معاك غزاله وبيبسي وشيبسي وتونه وإزازة زيت كبيره و5 كيلو موز و3 برتوآآن و4 كيلو قطايف و2 كيلو كنافه وكيلو بلح ولو فاض معاك فلوس هات شكارة دقيق 50 كيلو".

وكتب ناشط يطلق على صفحته اسم "مفتي الجمهورية": #هعمل_ايه_بالسبعه_جنيه سأضعهم إن شاء الله تعالي وبفضله ومنته في البنك المركزي كاحتياطي نقدي لسد عجز الموازنة, اللهم سدد خطاي"

وكتبت د.سحر: #هعمل_ايه_بالسبعه_جنيه, محمد سلطان يتنازل عن الجنسية الأمريكية ويطالب برد الجنسية المصرية مرة آخرى عشان ال 7 جنيه اللى هاييجوا ع التموين".

وكتبت أم الصالحين: #هعمل_ايه_بالسبعه_جنيه للأسف أنا بره مصر فبسرعه هحاول ألاقي حجز عشان ننزل مصر كلنا ناخد ال7 جنيه ونرجع .. بصراحه المبلغ مينفعش أضحي بيه.

وكتب عبد العزيز عبد الحق: أكتر من أسبوع والصحافة شغالة مفاجأة سارة في رمضان .. مفاجأة سارة في رمضان, طلعت المفاجأة 7 جنيه زيادة في الدعم, الحمد لله ثمن طبق كشر أو طبق عجة بيض"

وتساءلت كريستينا " #هعمل_ايه_بالسبعه_جنيه السؤال مش هنعمل بيهم ايه السؤال هما هيدونا 7 فعلا ولا هنأخد 5 ويقولوا اصل مفيش فكه " .

وكتب الخطاري: " من ملأوا الدنيا صراخا ورددوا " الاف جنيه يا كافر " لن تسمع لهم صوتا على الـ7 جنيه زيادة ف التموين بتاعت السيسي ".

وكتب عقبة بن نافع: "7 جنيه خلال شهر رمضان يعنى كل يوم 23 قرش والله الواحد فى حيره يفطر فين كل يوم"