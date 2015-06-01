"نداء الكنانة" يدشنون حملة دولية لفضح الانقلاب

أعلن مجموعة من علماء المسلمين الموقعين على وثيقة "نداء الكنانة" تشكيل وفد منهم لزيارة الدول والمؤسسات والمنتديات العالمية والشعوب لشرح القضية المصرية ، وما ترتكبه سلطة الانقلاب من مصادرات وكل صور ما وصفوه بالـ "إجرام" الذي يقوم به العسكر في مصر, بحسب بيان أصدروه اليوم في مؤتمر صحفي عقد في مدينة اسطنبول بتركيا ألقاه "د.جمال عبد الستار" الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة.

وأضاف البيان: "العلماء الموقعون على نداء الكنانة أحرص الناس على حماية البلاد من الدخول في دوامة العنف والحروب الأهلية أو الطائفية التي يسعى الطغاة والمجرمون وجنرالات الاستبداد لجرها إليها، ونناشد كل المحبين لمصر الكنانة للمشاركة معا في حمايتها من هذا المصير الذي إن حدث ـ لا قدر الله ـ لن يستطيع أحد أن يوقفه، ولن يسلم أحد من شره".

وهاجم البيان ما وصفه بـ "الردود الأمنية من شيوخ العسكر" على البيانات العلمية مشيراً إلى أن رودوهم تؤكد ضعف حجتهم، وإفلاسهم العلمي، وضحالتهم الفكرية، وانتهاجهم للإرهاب بكل صوره وأشكاله , ودعا البيان العلماء من مختلف انحاء الأمة والمؤسسات الدعوية والمنظمات العلمية والروابط الشرعية لتشكيل جبهة علماء عالمية لمواجهة الانقلاب وفضح الاستبداد، حماية للشرع من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وحفظا لحقوق الانسان ومقاصد الإسلام.