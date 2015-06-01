مقتل عشرات العراقيين في تفجيرات بالفلوجة

آثار قصف على مدينة الفلوجة – العراق

أكدت مصادر للجزيرة أن تفجيرا انتحاريا استهدف مدينة الفلوجة (الاثنين) غربي العراق مما أسفر عن مقتل 42 من قوات الأمن من الجيش والشرطة ، كما لقي 12 مدنيا مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف لقوات تابعة للجيش العراقي بالبراميل المتفجرة على المدينة .

أفادت المصادر أن التفجير استهدف المقر الرئيسي للفوج الثالث التابع للواء 21 والذي يتخذ من منشأة المثنى مقرا له، اضافة إلى مخزن للأسلحة، ما تسبب بدمار كبير بالمنطقة .

كانت مصادر عراقية أشارت إلى قيام القوات العراقية بقصف مدينة الفلوجة بالبراميل المتفجرة

وفي سامراء قتل 38 من قوات الشرطة وأصيب آخرون في هجمات انتحارية لمقاتلي تنظيم الدولة على نقاط عسكرية جنوبي المدينة.

وفي الجهة المقابلة شن التحالف الدولي غارات قتل خلالها 12 من مقاتلي تنظيم الدولة غرب مدينة الموصل كما قتل 7 آخرين بقرية الحاصودية شرقي المدينة – بحسب مصادر من قوات البشمركة الكردية

وعلى الصعيد السياسي دعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي الولايات المتحدة إلى عدم إغفال أي مكون عراقي أو طرف أو جهة من شأنها الإسهام في تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة .

والتقى علاوي ، السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز حيث ناقش معه العديد من الملفات المرتبطة بالوضع في العراق وضرورة وضع استراتيجية دولية لمقاومة قوى التطرف في المنطقة – بحسب بيان صادر عن مكتب علاوي .

يأتي ذلك بينما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على لسان ممثلها في العراق فيليب هيفنيك أن الوضع الانساني في العراق " قريب من الكارثي" مشيرا إلى أنهم بحاجة ماسة لموارد إضافية وتبرعات تقدر بنحو خمسمئة مليون دولار من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية للمضارين البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين عراقي – بحسب تقارير أممية .