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محكمة أميركية تحكم لصالح مسلمة رفضت شركة توظيفها

1/6/2015

سامنتا أمام المحكمة العليا أثناء جلسة سابقة (أرشيف)
 

حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين لصالح شابة مسلمة رفضت شركة "أبركرومبي" للملابس الجاهزة توظيفها بسبب ارتدائها الحجاب.

لقي القرار تأييد 8 من أصل 9 قضاة داخل المحكمة، التي اعتبرت أن التمييز الديني في التوظيف غير مسموح به حتى ولو لم يتقدم المرشح للعمل بطلب صريح لتعديل نظام العمل ليتوافق مع المتطلبات الدينية.

وتذرعت "أبروكرومبي" من جهتها بأن المرشحة للوظيفة لم تشر إلى ديانتها ولم تطلب صراحة تعديل سياستها بالنسبة للملابس لتتوافق مع متطلباتها الدينية.

وكانت "سامنتا إيلوف" ترتدي حجابا أثناء المقابلة الشخصية لتوظيفها كبائعة في "تولسا" بولاية "أوكلاهوما" جنوب البلاد. وقد رفض طلبها للحصول على الوظيفة. وأكدت "سامنتا" أن الشركة لا يمكنها تجاهل كونها مسلمة، وكان الأولى بها أن تسألها إن كانت مستعدة للتكيف مع سياستها.

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