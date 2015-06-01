كيرى يصاب بكسر في الفخد والسبب حادث دراجة

كيري قبل إصابته

قال "جون كيربي" الناطق باسم وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" إن الوزير، اصيب بكسر في فخذه في حادث دراجة أمس (الأحد) وقضي ليلة أمس بالمستشفى "تحت المراقبة"، ومن المقرر أن يتوجه كيري اليوم (الإثنين) إلى واشنطن لاستكمال العلاج.

وكان "كيري" قد سقط من على الدراجة الهوائية التي كان يقودها لدى اصطدامها برصيف قرب بلدة "سكونزييه" في جبال الألب الفرنسية، ما اضطره لإلغاء زيارتين مخطط لهما إلى مدريد لتوقيع اتفاقية دفاعية تسمح لقوات التدخل السريع الأمريكية بالتمركز في قاعدة مورون الجوية القريبة من مدينة أشبيلية، ثم إلى باريس للاجتماع برئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" قبل العودة الى بلاده صباح الإثنين .

وتابع الناطق باسم وزارة الخارجية، قائلا "بعد المداولات، تقرر أن الافضل بالنسبة له أن يبقى في المستشفى تحت المراقبة الليلة كإجراء وقائي على أن يعود إلى واشنطن يوم الإثنين".

وأضاف كيربي أن كيري "يتمتع بروح معنوية عالية" وأجرى سلسلة من المكالمات الهاتفية من فراشه في المستشفى منها مكالمة مع الرئيس "باراك أوباما".

ويخضع كيري (71 عاما) للعلاج في مستشفى بمدينة جنيف السويسرية.

جاءت جولة كيري في سويسرا على هامش مشاركته في مباحثات بشأن برنامج إيران النووي، ووقع الحادث في منطقة تبعد قرابة 40 كيلومترا عن الحدود السويسرية الجنوبية الشرقية.

ويبدو أن كيري اصطدم في حافة رصيف ولم يكن حادث سير مروري له علاقة بسيارة، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية.

وأوضح بيان عن الوزارة أن "مسعفين وطبيبا كانوا موجودين مع موكب الوزير لدى وقوع الحاد" وأضاف أن كيري "في حالة مستقرة ولم يفقد الوعي".

ونقل الوزير بطائرة مروحية إلى مستشفى في جنيف، لينقل منه جوا إلى مستشفى ماساتشوستيس العام في ولاية بوسطن الأمريكية.

وأضاف المتحدث "جون كيربي" أنه نظرا لأن الإصابة جاءت بالقرب من موقع جراحة سابقة في الفخذ، فإن الطبيب الذي أجرى الجراحة سوف يتولى علاج "كيري" من إصابته الجديدة.

ووقع الحادث في اليوم التالي للاجتماع الذي عقده كيري مع نظيره الإيراني "محمد جواد ظريف" في جنيف في محاولة لتجاوز العواقب التي تعترض طريق التوصل إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي.

ويُعرف عن كيري حبه لقيادة الدراجات، وغالبا ما يصطحب دراجته معه في أسفاره، وفي العام 1992، أصيب كتفه في أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجة.