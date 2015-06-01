خالد خوجة: الحكومة المؤقتة بحاجة لدعم شعبي

دعا رئيس الائتلاف الوطنى السوري المعارض "خالد خوجة" إلى دعم الحكومة المؤقتة للقيام بدورها فى خدمة المواطنين, وشدد خلال مؤتمر صحفي (الإثنين) على أن الشعب السورى قادر على محاربة الإرهاب فى سوريا .

ومن جانبه أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة "أحمد الطعمة" أن النظام السورى من أكبر الأسباب التي مكنت تنظيم الدولة من الزحف نحو حلب .

كما ناشد رئيس الحكومة المجتمع الدولى التصدى لنظام "بشار الأسد" لمنعه من دعم التنظيم لمواجهة المعارضة السورية, وأن يقدم المجتمع الدولى لعون ومساندة الحكومة المؤقتة، آملا تقديم الخدمات لكافة الشعب السورى.

وناشد طعمة المجتمع الدولي ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية والطيبة للجرحي السوريين الذين يتزايد عددهم يوما بعد أخر على حد قوله.

وفى سياق متصل قال "سليم إدريس" وزير الدفاع فى الحكومة المؤقتة, إن ثوار سوريا يواجهوون نظاما غاشما وفاسدا يمارس الدكتاتورية على شعبه.

وقال " تنظيم الدولة فى سوريا هو صنيعة النظام " مشيرا إلى أن نظام "بشار الأسد" ينسق مع التنظيم لضرب المعارضة فى سوريا، بأوامر من إيران، حرصا على حماية مصالحها السياسية والاقتصادية الإقليمية.



ويري وزير الدفاع أن النظام السوري يدعم تنظيم الدولة بالسلاح وبكميات كبيرة، وذلك حتى تيمكن من الاستيلاء على المدن السورية, مشيرا الى أن استيلاء التنظيم على بلدة "تدمر" يمثل خطرا كبيرا على مدينة الغوطة الشرقية.