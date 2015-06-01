جوبا تطرد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية

المنسسق الأممي للمساعدات – توبي لانزر

قررت السلطات في جنوب السودان طرد توبي لانزر منسق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية دون إبداء الأسباب، بحسب ما أعلن متحدث أممي الاثنين.

وقال المتحدث في بيان له إن المبعوث الأممي اضطلع بدور رئيسي في تلبية الحاجات الإنسانية المتنامية للمجموعات التي تتأثر بالنزاع في جنوب السودان إضافة إلى التأكد من وصول المساعدة الإنسانية التي تتيح إنقاذ أرواح الأكثر فقرا.

وأضاف المتحدث الأممي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ندد بهذه الخطوة ودعا جوبا الى العودة فورا عن قرارها.

وأشارت المنظمة الأممية أن لانزر، البريطاني الذي عين منسقا في جنوب السودان العام 2012، سيتولى منصب المنسق الاقليمي الإنساني للأمم المتحدة في منطقة الساحل.

وتشهد جنوب السودان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 نزاعا بين أنصار الرئيس سلفا كير ومتمردين يقودهم نائبه السابق رياك مشار.