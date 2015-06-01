البث الحي
منوعات

جوبا تطرد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية

1/6/2015

المنسسق الأممي للمساعدات – توبي لانزر

قررت السلطات في جنوب السودان طرد توبي لانزر منسق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية  دون إبداء الأسباب، بحسب ما أعلن متحدث أممي الاثنين.

وقال المتحدث في بيان له إن المبعوث الأممي اضطلع بدور رئيسي في تلبية الحاجات الإنسانية المتنامية للمجموعات التي تتأثر بالنزاع في جنوب السودان  إضافة إلى التأكد من وصول المساعدة الإنسانية التي تتيح إنقاذ أرواح الأكثر فقرا.

وأضاف المتحدث الأممي أن الأمين العام  للأمم المتحدة بان كي مون ندد بهذه الخطوة ودعا جوبا الى العودة فورا عن قرارها.

وأشارت المنظمة الأممية أن لانزر، البريطاني الذي عين منسقا في جنوب السودان العام 2012،  سيتولى منصب المنسق الاقليمي الإنساني للأمم المتحدة في منطقة الساحل.

وتشهد جنوب السودان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 نزاعا بين أنصار الرئيس سلفا كير ومتمردين يقودهم نائبه السابق رياك مشار.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

إماراتي من الأسرة الحاكمة يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي يعادي العرب

الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان أثناء توقيع العقد مع الجانب الإسرائيلي (موافع التواصل)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)