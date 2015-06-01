التحالف العربي يدمر مخازن سلاح بجبل النقم بصنعاء

شن طيران التحالف العربي، صباح اليوم الإثنين، غارات مكثفة على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الغارات استهدفت معسكر "النهدين" ، "دار الرئاسة"، في صنعاء، كما استهدفت مخازن الأسلحة بجبل نقم شرقي صنعاء .

وانفردت الجزيرة مباشر ببث اللحظات الأولي للإنفجار مخازن السلاح بجبل النقم .

بينما شهدت مدينة الحديدة سلسلة انفجارات في مواقع عسكرية يسيطر عليها مسلحو الحوثي ، كما استهدفت مواقع تابعة للدفاع الجوي بمطار الحديدة، دون معرفة الأضرار التي لحقت به على وجه الدقة.

كما شن طيران التحالف نحو أربع غارات على مخازن للأسلحة في جبل نقم شرقي صنعاء،وأفاد شهود عيان بوقوع انفجارات عنيفة جراء استهداف المخازن.