7 قتلى في تفجير سيارة مفخخة ببغداد

موقع انفجار سيارة مفخخة في بغداد

(ا ف ب)

قتل سبعة أشخاص على الأقل السبت في تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط بغداد، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف زوارا بدأوا بالتدفق إلى العاصمة لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "سيارة مفخخة انفجرت قرب ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة وسط العاصمة، واستهدفت زوارا في طريقهم إلى منطقة الكاظمية" في شمال بغداد، حيث مرقد الإمام الكاظم.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون في التفجير الذي أدى إلى ارتفاع سحابة دخان سوداء كثيفة في منطقة الكرادة التجارية المكتظة. وأكد مصدر طبي هذه الحصيلة.

وتبنى الهجوم تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه منذ حزيران/يونيو الماضي. وأفاد بيان لـ "ولاية بغداد" في التنظيم، تداولته حسابات الكترونية مؤيدة له، عن "تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة قرب ساحة كهرمانة".

ويأتي التفجير مع بدء آلاف الزوار الانتقال من بغداد ومحافظات أخرى، إلى مرقد الإمام الكاظم، لإحياء ذكرى وفاته في العام 799. وتبلغ مراسم احياء الذكرى ذروتها الخميس المقبل. واتخذت القوات الأمنية إجراءات شملت إغلاق بعض الشوارع التي سيعبرها الزوار، والتي تنتشر على جنباتها خيم تقدم لهم الطعام والشراب. واستهدفت مواكب الزوار والخيم مرارا خلال الاعوام الماضية.

وكان التنظيم تبنى كذلك هجوما انتحاريا مزدوجا استهدف حسينية بعيد صلاة ظهر الجمعة في بلد روز بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد، ما ادى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم ضابط.