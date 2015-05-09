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مقتل 5 أشخاص برصاص الجيش والشرطة بالبصارطة دمياط

9/5/2015
اشتباكات بين الأمن و المتظاهرين ( ارشيف )

 

قتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات خلال اقتحام  قوات من الجيش والشرطة قرية البصارطة بمحافظة دمياط بدلتا مصر بعد حصار دام خمسة أيام .

حيث أُطلقت القوات  الرصاص الحي على أهالي القرية واعتقلت العشرات منهم, ومنعت الطلاب من الوصول للامتحانات وحطمت بعض المنازل .

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت حبس خمسة وعشرون من رافضي الانقلاب بينهم ثلاث عشر فتاة لمدة خمسة عشر يوما على خلفية الأحداث التي وقعت في قرية البصارطة بدمياط الأسبوع الماضي .

جدير بالذكر أن أحد القتلى هو عمر أبو جلاله طالب بالفرقة الاولى بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الازهر بدمياط الجديدة ، وأن قوات الانقلاب خطفت جثته عقب مقتله في إحدى المدرعات كما افد شهود عيان .

و اسماء القتلى حتى كتابة الخبر هم :

عمر ابو جلاله

عوض سعد بدوى

على سامى الفار

محمد عياد

باسم حشيش

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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