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مقتل العشرات أثناء اقتحام سجن بمحافظة ديالي العراقية

9/5/2015
خريطة العراق

 هاجم  مسلحون ينتمون لجماعة اطلقت على نفسها عصائب أهل الحق سجن مديرية شرطة الخالص بمحافظ ديالى العراقية الليلة الماضية وأطلقوا سراح أكثر من عشرين من المعتقلين بتهم تتعلق بجرائم قتل كما افاد شهود عيان .

وقالوا إن قوات التدخل السريع قامت بعد ذلك بقصف مديرية الشرطة وسجنها بقذائف الهاون، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الشرطة والسجناء، ثم حدث هروب جماعي للسجناء. في حين ذكرت مصادر أمنية أن خمسة وخمسين سجينا واثني عشر شرطيا قتلوا خلال التصدي لمحاولة هروب السجناء  .

من ناحية اخرى ذكرت مصادر بالفلوجة غربي العاصمة بغداد أن تسعة من أفراد الجيش العراقي ومليشيا الحشد الشعبي قتلوا في اشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية هناك.

وقالت المصادر ذاتها إن ثلاثة من تنظيم الدولة ومدنيين اثنين قتلوا وأصيب أربعة عشر آخرون في غارات لطائرات التحالف الدولي. وتركز القصف على حيي المعلمين والجمهورية وسط المدينة والحي الصناعي شرقها وأسفر عن تدمير أربعة منازل كان التنظيم يتخذها مواقع له.

 

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