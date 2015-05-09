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مفتشون دوليون يعثرون على آثار السارين والكلور بسوريا

9/5/2015
 

 

أطفال سوريا مصابون بغازات سامة ( ارشيف )

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية أن المفتشين الدوليين عثروا على آثار لم يعلن عنها من قبل لغاز السارين وغاز الكلور في سوريا.

وقالت الوكالة إن العينات أخذها مندوبون من منظمة الأسلحة الكيميائية, وإن المواد اكتشفت في مركز الدراسات والبحوث العلمية وهو هيئة حكومية.

وأضافت المصادر أن بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق في مزاعم وقوع عشرات الهجمات بغاز الكلور لكن حكومة الأسد ترفض دخول البعثة إلى المواقع.

كما أعربت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور عن أملها في إمكانية تطوير القرار الدولي الخاص بتحريم استعمال غاز الكلور كسلاح في سوريا، بصورة تشمل إنشاء آلية تحدد الجهات التي تقوم باستعمال الكلور كسلاح.

وأضافت باور أن هذه الخطوة ضرورية رغم أن كل المؤشرات تدل على مسؤولية النظام السوري بالقيام بهجمات الكلور.

و قالت إن  النظام السوري هو الوحيد الذي يملك المروحيات، وعليه فنحن نعتقد بأن هذا يشكل سجلا واضحا جدا لحجم الدمار الذي يولده النظام السوري من خلال هذه الاستعمالات، ولكن كواقع، نعم لم يفوض النظام الدولي أحدا لتحديد الجهات المسؤولة عن هذه العمليات ،و يجب إصلاح ذلك.

وأعربت المندوبة الأمريكية عن أملها في إحراز تقدم على صعيد قرار دولي يضمن وجود آلية من شأنها ألا تحدد فقط استعمال غاز الكلور من عدمه فقط، وإنما أيضا من قام بهذا الاستعمال.

من ناحية أخرى قتل  ثلاثة أشخاص من المعارضة المسلحة كما قتل عدد من جنود النظام وجرح آخرون ، وذلك إثر صد قوات المعارضة السورية المسلحة   هجوماً لقوات النظام المدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني، استهدف محيط قمة النبي يونس في ريف اللاذقية.

وذكرت وكالة سانا الرسمية أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعة الدفاع الشعبية، سيطرت على مرتفع الزيتونة وجورة مغارة الرشوان وتتقدم  في محيط قمة النبي يونس وجب الأحمر بريف اللاذقية الشمالي على حد قولها.

 

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