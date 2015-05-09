تأجيل محاكمة صحفييّ الجزيرة ب"خلية الماريوت" ليونيو

محاكمة صحفيي الجزيرة ( ارشيف )

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت" الى جلسة 1 يونيو المقبل، لمرافعة النيابة.

و كان المحامي خالد أبو بكر، عضو فريق الدفاع بالقضية قد أبلغ رئيس المحكمة باستغناء الدفاع عن سماع أعضاء اللجنة الفنية، المنوط بها تقديم تقريرها بشأن الأحراز، ليرد القاضي مداعبًا عضو الدفاع: "طب ومين يتحمل مصاريف المواصلات؟".

بدوره أوضح أبو بكر" أنه لم يطالب سابقًا بمناقشة اللجنة، مشددًا أن ذلك الطلب جاء من أحد اعضاء الدفاع ، والذى تخلف عن الحضور بجلسة اليوم."

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.