الحكم على مبارك و نجليه بالسجن 3 سنوات وبالغرامة

مبارك ونجلاه أثناء محاكمة سابقة ) أرشيف )

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، اليوم السبت ، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك" بالسجن ثلاث سنوات .

كما قضت بتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 الفا و297 جنيها و53 قرشا , وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونا و107 آلاف وبمصادرة المحررات المضبوطات , وإلزامهم بالمصاريف الجنائية , وعدم جواز نظر الشق المدني بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة , في القضية المعروفة إعلاميا " بقصور الرئاسة ".

وذلك في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما جاء بنص الحكم.

و كانت قوات الأمن قد قامت بإيداع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قفص الاتهام داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ودخل علي كرسيه الطبي المتحرك واصطحبه نجلاه علاء وجمال .