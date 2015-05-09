التحالف يدمر مقرات لقيادات حوثية بمحافظة صعدة

المقاومة الشعبية باليمن ( ارشيف )

أعلنت قيادة تحالف إعادة الأمل تدمير مقار لقياديين حوثيين في مديريات عدة بمحافظة صعدة شمال اليمن بينها مقار لزعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي في ضحيان وجبل التيس ومديرية مجز كانت تحوي مراكز اتصالات ومستودعات أسلحة وذخيرة.

إلى جانب مقر الناطق الرسمي لقيادة ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام بمديرية سحار، ومقر القيادي عبدالكريم الحوثي في مدينة ضحيان وقيادات حوثية أخرى .

وكان المتحدث باسم عملية إعادة الأمل العميد أحمد عسيري قد اكد ان قوات التحالف والقوات المسلحة السعودية ستواصل عملياتها ضد الميليشيات وقيادتها الذين دبروا لأعمال استهدفت أمن وسلامة المواطن السعودي حتى تحقق العملية أهدافها. ودعا المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن مواقع الميليشيات وأماكن تجمعهم.

من ناحية اخرى قتل العشرات و أصيب آخرون في هجوم نفذته ميلشيا الحوثي على مدينة الضالع جنوبي اليمن، في ذات الوقت الذي قصفت فيه المقاومة الشعبية مواقع الحوثيين قرب مطار عدن .

وأفاد شهود عيان بالضالع أمس الجمعة بأن العشرات من المدنيين قتلوا من بينهم أربع نساء في قرية "غول سبولة" بالضالع جراء القصف المدفعي المباشر على المنازل من قبل جماعة الحوثي.

وقد أعلن وزير الخارجية السعودي أن الهدنة الإنسانية في اليمن ستبدأ الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري ولمدة خمسة أيام . وأضاف الجبير أن على الحوثيين وحلفائهم الالتزام بهذه الهدنة .