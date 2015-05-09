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استئناف بث التلفزيون المصري بعد توقفه لانقطاع الكهرباء

9/5/2015

مبنى التلفزيون المصري
(أرشيفية)

استأنفت قنوات التلفزيون الرسمي المصري البث أمس السبت بعد توقف استمر نحو نصف ساعة قال مسؤولون إن سببه انقطاع التيار الكهربائي.

وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير للقناة الأولى بعد عودتها للبث إن التيار الكهربائي انقطع وعاد ثلاث مرات متتالية مما أدى لاحتراق لوحة تحويل وبالتالي الفشل في الانتقال "مباشرة على المولد (الكهربي) الاحتياطي."

وأضاف "تم رأب الصدع… تم حل المشكلة والبث عاد بالكامل إلى محطات الإذاعة والتلفزيون" مشيرا إلى أنه جاري البحث لمعرفة ما حدث بالضبط.

وشدد الأمير على أنه لا تدبير لما حدث "على الإطلاق". وفي وقت سابق قال محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الانقطاع حدث على الأرجح بسبب عطل داخلي في المبنى.

وتتعرض مصر لمشاكل في إمدادات الكهرباء منذ نحو ثلاث سنوات. وتقول الحكومة إن ذلك يعود إلى نقص في إمدادات الوقود وحاجة محطات توليد الكهرباء إلى صيانة واحتياج البلاد إلى محطات طاقة جديدة.

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