مطالبات بتحقيق دولي حول حادث غرق 800 مهاجر

قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل إيطاليا – أرشيف

طالبت المنظمة الدولية للهجرة (الجمعة) بتحقيق دولي حول غرق سفينة لقي فيها حوالى 800 مهاجر مصرعهم ليل 18 إلى 19 أبريل / نيسان في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المدير العام للمنظمة وليام لايسي سوينغ في بيان "إذا ما تبين فعلا أن مئات من المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول قد وجدوا أنفسهم عالقين في عنبر هذه السفينة، فيتيعن اعتبار ذلك جريمة تبرر إجراء تحقيق دولي"، وأشادت المنظمة بالجهود التي تبذلها السلطات الإيطالية لإحالة مرتكبي هذه "الجريمة ضد المهاجرين" إلى القضاء.

وأتاحت الصور الأولى للحطام الذي انتشلته السلطات الإيطالية الخميس – والتي عاينها المحققون التعرف الى جثة قرب السفينة و"عدد كبير من الجثث" على جسر السفينة وفي داخلها، كما ذكرت وكالات للأنباء.

وفي 18 أبريل / نيسان ، جنحت السفينة التي انطلقت من ليبيا وعلى متنها 800 شخص، لدى وصول سفينة شحن برتغالية غيرت مسارها من أجل تقديم المساعدة بطلب من خفر السواحل الإيطاليين الذين لم يعثروا إلا على 28 من الناجين و24 جثة.

وفتحت نيابة كاتانيا تحقيقا حول القتل غير العمد والغرق غير العمد والتحريض على الهجرة غير القانونية وحجز حرية أشخاص استهدف اثنين من الناجين هما تونسي وسوريا يعتقد انهما قبطان السفينة ومساعده ، وقال الناجون إن قسما من المسافرين -رجال ونساء وأطفال قد تعرضوا لتجاوزات في ليبيا قبل المغادرة- وأشاروا إلى أنهم "كانوا محصورين في العنابر ومحكوما عليهم بالموت عمليا عندما غرقت السفينة".

من جانبه اتهم فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية رؤساء الدول وحكومات البلدان الاعضاء على صعيد الهجرة بأن ردود فعلهم كانت "مخيبة للامال" ، ولم يتحمل المجلس مسؤوليته الكاملة حيال هذه المسألة.