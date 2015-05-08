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مصريون يسخرون من التحفظ على شركة "أبو تريكة"

8/5/2015

 

جاءت ردود الأفعال في غالبيتها متهكمة وساخرة من قرار تحفظ لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر على أموال شركة يساهم فيها اللاعب في المنتخب المصري لكرة القدم والنادي الأهلي محمد أبو تريكة ، وجاء أبرز هذه التعليقات على لسان الدكتور سيف الدين عبدالفتاح اذي قال عبر حسابه على موقع تويتر "هذا وبعد أن تمكنت الدولة الموقرة من استعادة أموال المصريين من الفسدة والقتلة.. التفتت مؤخراً إلى أموال محمد أبو تريكة!" على حد وصفه .. هذا وقد رصدت كاميرا الجزيرة مباشر بعضا من ردود الأفعال داخل الشارع المصري حول هذا القرار…

المصدر : الجزيرة مباشر
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