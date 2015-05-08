مصريون يسخرون من التحفظ على شركة "أبو تريكة"

جاءت ردود الأفعال في غالبيتها متهكمة وساخرة من قرار تحفظ لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر على أموال شركة يساهم فيها اللاعب في المنتخب المصري لكرة القدم والنادي الأهلي محمد أبو تريكة ، وجاء أبرز هذه التعليقات على لسان الدكتور سيف الدين عبدالفتاح اذي قال عبر حسابه على موقع تويتر "هذا وبعد أن تمكنت الدولة الموقرة من استعادة أموال المصريين من الفسدة والقتلة.. التفتت مؤخراً إلى أموال محمد أبو تريكة!" على حد وصفه .. هذا وقد رصدت كاميرا الجزيرة مباشر بعضا من ردود الأفعال داخل الشارع المصري حول هذا القرار…