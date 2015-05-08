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قوات التحالف تستهدف مراكز قيادة للحوثيين بصعدة و بني معاذ

8/5/2015
 جانب من القصف الجوي على المدن اليمنية ( ارشيف )

افاد مراسل  الجزيرة في اليمن  أن  طائرات التحالف قصفت  صباح اليوم مركزا للقيادة الحوثية بمذاب الصفراء شمال صعدة .

كما  أفاد  المراسل  بأن طائرات التحالف شنت الليلة الماضية غارات مكثفة على مواقع للحوثيين شمال اليمن ردا على اعتداءات الحوثيين ضد الحدود السعودية.

وأعلن التحالف استهدافه مركز قيادة للحوثيين بمنطقة الساقين غرب صعدة، كما استهدف مركزين للتحكم والسيطرة ببني معاذ، ومجمعاً للاتصالات في منطقة المثلث.
وقال التحالف إن طائراته دمرت مصنعا للألغام في صعدة القديمة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا هو الأعنف شنته طائرات التحالف على الحدود في مديريات رازح وشدا والظاهر بمحافظة صعدة على الحدود مع السعودية.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان العميد الركن أحمد عسيري المتحدث باسم تحالف عملية إعادة الأمل أن المعادلة اختلفت، وأن قوات التحالف والقوات السعودية المسلحة سترد على اعتداءات الحوثيين بقوة، وبشكل غير محدود بزمان أو مكان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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