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طائرات التحالف تقصف "صعدة" وتطلب خروج المدنيين

8/5/2015

مواقع للحوثيين رصدها التحالف في اليمن – أرشيف

قصفت طائرات التحالف العربي أهدافا في محافظة صعدة اليمنية معقل جماعة الحوثي (الجمعة) وأسقطت منشورات تطلب من سكان صعدة القديمة المغادرة.

ونفذت الضربات الجوية بعد ان أطلق حوثيون قذائف من صعدة على مدينة نجران السعودية يومي الثلاثاء والأربعاء ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص كما قصفوا منشأة سعودية للدفاع الجوي قريبة من نجران الخميس ، كما قتل سعوديان آخران في قصف للحوثيين أصاب قرية في منطقة جازان  الحدودية مع اليمن.

وبدأ التحالف في شن الغارات على الحوثيين في  26 مارس / آذار بهدف وقف تقدمهم الذي تعتبره السعودية تهديدا أمنيا لها وإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، وعرضت السعودية الخميس هدنة إنسانية مدتها خمسة أيام لمساعدة المدنيين الذين يعانون من نقص الطعام والدواء والوقود إذا أوقف الحوثيون القتال. لكن بعد ساعات هددت الرياض برد عنيف على الحوثيين بعد الهجمات التي تعرض لها مدنيون سعوديون في مناطق الحدود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (الجمعة) إن الغارات استهدفت "مركزين للتحكم والسيطرة تابعة للميليشيات الحوثية ببني معاذ ودمرت مصنعا للألغام بصعدة القديمة بالإضافة إلى قصف لمجمع الاتصالات في المثلث بصعدة.

وقال سكان من صعدة إن الغارات دمرت ضريح حسين الحوثي مؤسس الجماعة ، وأضافوا أنه وقع قصف عنيف في غرب محافظة صعدة على المنطقة الحدودية بين السعودية واليمن وإن 13 قرويا قتلوا في غارات في محافظة حجة.

وفي محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن قالت مصادر محلية إن طائرات التحالف شنت خمس غارات جوية على الأقل في محيط مطار مدينة عتق وفي المدينة نفسها.

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