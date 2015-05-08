تظاهرات رافضة للانقلاب في مستهل أسبوع "الثورة أقوى"

تظاهرات رافضة للانقلاب في اسبوع الثورة أقوى ( الجزيرة مباشر )

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لأسبوع ثوري جديد تحت عنوان " الثورة أقوى". واستجابة لهذه الدعوى خرجت مظاهرات في العديد من مدن ومحافظات مصر رفضا للانقلاب وحكم السيسي



ففي منطقة العامرية بالإسكندرية خرجت مظاهرات تندد بانتهاكات الأمن بحق المدنيين ، وتؤكد على استمرار الثورة حتى سقوط الانقلاب . وقد رفع المتظاهرون شعار رابعة وصور بعض المعتقلين



وفي محافظة المنوفية خرجت مظاهرات تندد بحكم العسكر وتطالب بإسقاطه ورحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي .. كما طالبوا بمحاكمة قتلة المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة ، وكذلك الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تجاوز عددهم أكثر من أربعين ألفا منذ الانقلاب .



من ناحية اخرى اعتقلت قوات أمن كفر الشيخ 5 أشخاص من رافضي الانقلاب من أهالي قرية كفر ابراهيم بدسوق بينهم الطفل "عمر فتحي اللقاني " طالب بالصف الخامس الابتدائي ، ونجل فتحي اللقاني الذي قتل في فض اعتصام رابعة العدوية .

جاء ذلك عقب المسيرة الصباحية التي نظمها متظاهرو دسوق علي طريق كفر الشيخ ، بعد أن قطعت قوات الامن الطريق علي المارة وقامت بحملة اعتقالات عشوائية من داخل السيارات أسفرت عن اعتقال الطفل المذكور و4 اشخاص آخرين كما افاد شهود عيان.



و في البحيرة شهدت شوارع مركز حوش عيسي ، خروج مسيرة جماهيرية انطلقت فعالياتها من أمام مستودع للغاز وطافت مناطق ميدان المحطة وكوبري وسط البلد و الإدارة التعليمية والمركز الطبي والمنشية وعبد اللا، وذلك في بداية فعاليات أسبوع "الثورة أقوي"، والذي دعا له التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.



ردد المشاركون هتافات منددة "بجرائم الداخلية الوحشية" بحق رافضي الانقلاب على حد قولهم ، مؤكدين استمرار حراكهم الثوري السلمي بالرغم من استمرار حملات الاعتقال ضدهم .



لاقت المسيرة تفاعل من الأهالي بشرفات المنازل والمارة، الذين أعربوا عن رفضهم للأحكام القضائية التي يصدرها القضاء ضد مناهضي حكم العسكر كما افاد شهود عيان.



و في الاسماعيلية نظمت حركة نساء ضد الانقلاب وقفة صباحية علي طريق الاسماعيلية –بورسعيد رفعن خلالها لافتات تندد بتدهور الاوضاع الاقتصادية في مستهل أسبوع "الثورة أقوى" .



و في مدينة نصر خرج المتظاهرون بفعالية جديدة عقب صلاة الجمعة مباشرة من المسجد الليبي بجوار الحديقة الدولية معلنين أن الثورة أقوى بالثوار .



و كذلك خرجت التظاهرات من المعادي و الشرقية و الغربية واسوان و القصر و شمال سيناء و القليوبية و الدقهلية رافعين نفس الشعارات و منددين بحكم العسكر .