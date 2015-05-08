الحكومة المصرية تقرر التحفظ على أموال شركة لأبوتريكة

أبوتريكة باحد المباريات (أسوشيتد برس)

تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر على أموال شركة يساهم فيها اللاعب في المنتخب المصري لكرة القدم والنادي الأهلي محمد أبو تريكة ، و قالت اللجنة إن سبب التحفظ يرجع لانتمائه للإخوان و مساهمته في أنشطة تجارية يشارك فيها أعضاء من الإخوان .



و قال رئيس اللجنة القاضي عزت خميس مساء أمس الخميس إن اللجنة تحفظت على "أموال وممتلكات ثماني شركات تعمل في مجال السياحة، منها شركة يساهم في ملكيتها لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة".



و أضاف "بعد ثبوت امتلاكها وإدارتها من قبل قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين"، مضيفا أن قرار التحفظ "جاء تطبيقا لحكم الأمور المستعجلة الصادر بالتحفظ على جميع أملاك وأموال قيادات الإخوان".



و في أول تعليق له على قرار اللجنة قال أبو تريكة على حسابه الرسمي على الفيس بوك إن الأموال تأتي "لتبقى في أيدينا وليست في قلوبنا"، وأضاف أنه لن يرحل عن مصر اعتراضا على الانتقادات والتهديدات التي يوجهها له البعض.



وقال في تغريده أخرى على تويتر "تتحفظ على الأموال أو تتحفظ على من تتحفظ عليه، لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلى رقيها".



هذا و قد تسبب القرار في حالة غلب عليها التهكم و السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي فقد قال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح عبر حسابه على موقع تويتر "هذا وبعد أن تمكنت الدولة الموقرة من استعادة أموال المصريين من الفسدة والقتلة.. التفتت مؤخراً إلى أموال محمد أبو تريكة!" على حد وصفه .



بينما علق الشاعر عبدالرحمن يوسف قائلاً "والله العظيم راجل من ظهر راجل يا أبو تريكة".





وقال طارق تيتو عضو لجنة الحريات بحزب الدستور "حجة هبلة من نظام فاشي بيقولك أبو تريكة ثبت انتمائه للجماعة وأسس شركة سياحية تدعم الإخوان تهمة الجاهزة لأي حد دلوقتي إخوان ".

في حين قال الفنان محمد عطية ان قرار التحفظ إنكار لانجازاته في تاريخ الكرة المصرية، واصفاً ما تعيشه مصر بأنه "أسوأ ديكتاتوريات التاريخ الحديث" على حد قوله.

يذكر ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد أصدرت في سبتمبر الماضي حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".



جدير بالذكر أن أبو تريكة قد نال العديد من الجوائز علي جميع المستويات المحلية والأفريقية والعربية والدولية .

حيث حصل أبو تريكة علي لقب أفضل لاعب في الدوري المصري مرتين ولقب هداف الدوري مرة واحدة وهداف أفريقيا مرة واحدة، ولقب أفضل لاعب عربي 2008 وأفضل لاعب إفريقي لعام 2009 في استفتاء مجلة "الهدف" الليبية ? واختارته هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ) كأفضل لاعب في افريقيا عام 2008 متفوقا علي العديد من اللاعبين الإفارقة .

وحصل بالإجماع على لقب أفضل لاعب في الدوري المصري طوال الأعوام الاربعة الأخيرة. وعلي الصعيد الدولي تم اختياره ضمن نخبة من لاعبي العالم لتشكيل ما يسمى "بمنتخب العالم" وذلك لأداء مباريات ودية يخصص دخلها للأعمال الخيرية تحت إشراف الأمم المتحدة? وقامت الفيفا باختياره ضمن فريق منتخب القارات في بطولة كأس القارات 2009 بجنوب افريقيا .

كما حصل أبو تريكة علي أكثر لاعب شعبية في العالم حسب تصنيف الاتحاد العالمي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم مرتين علي التوالي عام 2007م وعام 2008م.