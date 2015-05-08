الجبير: الهدنة في اليمن ستبدأ الثلاثاء ولخمسة أيام

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن وقف إطلاق النار في اليمن سيبدأ الثلاثاء 12 مايو وسيستمر لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد .

وأشار الوزير السعودي في مؤتمر صحفي – عقد بباريس عقب مباحثات وزراء خارجية الخليج مع وزير الخارجية الأمريكي – إلى أن وقف إطلاق النار سوف يلغى إذا لم يلتزم الحوثيون وحلفاءهم به كما أكد الجبير أنه يجب على جميع الأطراف بما فيهم الحوثيين أن يضعوا مصلحة اليمن أمام أعينهم .

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن دول مجلس التعاون الخليجي كانوا في قلب الأمن القومي الأمريكي وقال إن منطقة الخليج تواجه تحديات خاصة وأشار إلى المصالح المشتركة والأمن المشترك بين الخليج والولايات المتحدة ، وقال إنه يجب تعميق هذه العلاقات والروابط والعمل على تقويتها .. وأشار كيري إلى أن لقائه مع الملك سلمان الخميس أبرز حرص السعودية على إحلال السلام في اليمن رغم اعتداء الحوثيين على مناطق حدودية من المملكة .

وقال كيري إن على القادة والجنود أن يغتنموا هذه الفرصة لتعزيز السلم في المنطقة كما أشار كيري إلى سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن وأن الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية تحاول توفير المساعدات الإنسانية إلى المضارين في اليمن .. كما دعا كيري الأطراف الإقليمية ذات النفوذ لاستغلال الفرصة والتأثير على الحوثيين للالتزام بالهدنة وأكد أن أي استغلال من قبل الحوثيين من أجل إعادة التموضع ونشر الآليات يعني إلغاء الهدنة بشكل كامل ..

كما أشار كيري إلى أن وقف إطلاق النار لا يعني السلام وأنه على جميع الأطراف العودة إلى طاولة الحوار في اليمن .. قائلا إن بلاده تدعم الدعوة لمؤتمر الرياض للحوار اليمني والذي دعا اليه الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الحوار بين اليمنيين هو ما سوف يوصل اليمن إلى السلام ، وأنه يجب البدء في مفاوضات غير مشروطة لأنها السبيل الوحيد لتحقيق السلام في اليمن .

كما تطرق وزير الخارجية الأميركي إلى الحرب على تنظيم الدولة وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في تعزيز المعارضة السورية ضد نظام الأسد الذي قال إنه يقتل شعبه بلا رحمه .