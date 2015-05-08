اعتقال محامي طالب بادراج اسرائيل في الكيانات الارهابية

قاعة محكمة مصر ( ارشيف )

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية المحامي عبدالرحمن سعيد النمر بعد أسابيع من إقامته دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تطالب بإدراج إسرائيل على قوائم الكيانات الإرهابية ، في حين أصدرت النيابة أوامر ضبط وإحضار بحق 9 من المحامين بالغربية.



وقد إعتُقل المحامي بدون إبداء أسباب خلال قيامه بإنهاء أوراق خاصة بموكليه في قسم شرطة في الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وكان النمر وهو ناشط في الدفاع عن رافضي الانقلاب أقام دعوى في مارس الماضي أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تطالب بإعلان إسرائيل كيانا إرهابيا.



و يتعرض المحامون الذين يدافعون عن المعتقلين من رافضي الانقلاب العسكري لانتهاكات

مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية كما أشارت تقارير حقوقية ، و كان آخر هذه الممارسات هو إصدار النيابة العامة المصرية بمحافظة الغربية بدلتا مصر أوامر ضبط و احضار بحق 9 محامين بالمحافظة و تم اعتقال اثنين منهم حتى الآن كما افاد شهود عيان .



حيث اعتقل منهم المحاميان سعيد لبيد المحامي من مدينة سمنود وتم عرضه على النيابة وحبسة 15 يوم على ذمة التحقيقات وبالأمس (الخميس ) تم اختطاف محامي آخر من امام محكمة طنطا يدعي محمد جعيصة .

هذا غير مداهمة قوات الامن لمنازل المحامين بسمنود والمحله وقطور وزفتي ، و هو ما دفع محامي معتقلي الشرعية للإضراب عن العمل ببعض مدن المحافظة .