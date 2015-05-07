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مركز سوري للأطراف الصناعية لمصابي المعارك

7/5/2015

زارت  كاميرا الجزيرة مباشر  المشروع الوطني السوري للأطراف الصناعية  وهو مركز  في ريف إدلب  لتركيب الأطراف الصناعية وإعادة تأهيل  المصابين في الاشتباكات مع قوات النظام .. وأشار القائمون على هذا المركز  للجزيرة مباشر إلى مواجهتهم عددا من الصعوبات تتعلق بتأمين المواد الأولية التي يتم استخدامها في تصنيع الأطراف .

وقال  القائمون على المركز إنهم يخدمون  المصابين  في منطقتي ريف إدلب والقلمون وأشاروا إلى أنه بمجرد وصول المريض إلى المركزي يتم رفع القياسات الخاصة بالطرف الصناعي المراد تصنيعه  ثم  يتم بعد ذلك القيام بتصنيع هذا الطرف الصناعي  ثم يتم توفير الطرف الصناعي البديل خلال ثلاثة أيام إلا أن عملية تدريب المريض على استخدام هذا الطرف الصناعي قد تستغرق أسبوعا .

وأشار القائمون على المركز  أن المركز هو منظمة أهلية لا تتبع أي جهة حكومية  وقدروا عدد الأشخاص الذين قاموا بتقديم المساعدة لهم وتوفير أطراف صناعية لهم بأكثر من ألف شخص جاء معظمهم ضحايا  القتال الدائر في سوريا بين نظام الأسد والمعارضة .

المصدر : الجزيرة مباشر
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