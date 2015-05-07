عشائر الأنبار تطلب التحالف الدولي بضرب "الحشد الشعبي"

اتحاد العشائر يطالب بمواجهة الحشد الشعبي( الجزيرة مباشر)

دعا اتحاد العشائر العربية بالعراق ، التحالف الدولي بالتعامل مع مليشيا "الحشد الشعبي" على غرار تعامله مع "جماعة الحوثي" باليمن.



واستنكر الاتحاد دخول مليشيا الحشد الشعبي لمنطقة النخيب والسعي لضمها إلى محافظة كربلاء، ونفى ما تردد من شكوى أهل الأنبار من نقص الخدمات معتبرا ذلك كذب وافتراء.



وحذر الاتحاد -خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، من المساس بأراضي منطقة النخيب، وقال إن ي "النخيب أرض الأنبار، وهي خط أحمر، ونحن مستعدون للحفاظ على كل شبر من أرض هذه المحافظة".



وأضاف اتحاد العشائر العربية بالعراق "نحن جميعا مشروع استشهادي للدفاع عنها"، وأشار إلى أن المحاولات الحكومية لضم أراضي منطقة النخيب إلى محافظة كربلاء، تأتي للرد على عاصفة الحزم التى تقودها المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن. وطالب الحكومة العراقية بوضع حد لتصرفات بعض المسئولين بالحكومة والتي تدفع لاغتصاب الأرض على حد قوله.