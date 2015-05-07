البث الحي
منوعات

جيش الأسد وحزب الله يعلنان تقدمهما في "القلمون"

7/5/2015

أمين عام حزب الله – حسن نصر الله

سيطر حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري (الخميس) على بعض التلال في منطقة القلمون السورية الواقعة شمال دمشق حيث يقاتل مجموعة من كتائب المعارضة بينها جبهة النصرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأكد مصدر ميداني سوري  تقدم "الجيش السوري وحلفائه" في محيط بلدة عسال الورد وجرودها المتاخمة للبنان ، مشيرا الى مقتل "العشرات من المقاتلين في صفوف المعارضة.

من جانبه اعتبر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن "ما يجري هو "عملية قضم" ، وليس عملية عسكرية "كبيرة"، واصفا المعارك الجارية في القلمون بانها "بمثابة جس نبض يقوم به كل من الطرفين لمعرفة قدرات الطرف الآخر".

وأشار مدير المرصد أن قوات النظام والحزب  اللبناني تمكنت من السيطرة على تلال عدة مشرفة على عسال الورد، بعد قصف مكثف استخدمت فيه صواريخ "بركان" الايرانية وصواريخ أرض- أرض متوسطة المدى أطلقها الجيش السوري.

كان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله  توعد (الثلاثاء)  ب"معالجة" الوضع في منطقة القلمون السورية حيث تنتشر مجموعات مقاتلة من المعارضة ، رافضا تحديد زمان أو تفاصيل العملية، مشيرا إلى "أنها ستفرض نفسها على الإعلام" متى بدأت.

إلا أن مدير المرصد رامي عبد الرحمن اعتبر أن التقدم الذي أحرز (الخميس) "ليس استراتيجيا، والمعارك ليست بالحجم الذي يصوره الاعلام"، متحدثا عن "تضخيم إعلامي" لما يجري في القلمون.

ونفى متحدث إعلامي في جبهة النصرة في القلمون انسحاب الجبهة وحلفائها من أي من مواقعهم في القلمون، مؤكدا أن "كل حديث عن تقدم لحزب الله غير صحيح".واشار إلى أن الاشتباكات "تتركز في منطقة عسال الورد".

 

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)