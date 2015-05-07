توقعات باحتراق مركبة فضائية روسية بعد فشل مهمتها

مركبة الفضاء الروسية بروجرس – أرشيف

قال مركز عمليات الفضاء المشتركة للقوات الجوية الأمريكية إن مركبة روسية غير مأهولة فشلت في رحلة لنقل إمدادات إلى مركبة الفضاء الدولية تتجه عائدة إلى الأرض بسرعة أكبر من التنبؤات الأولية ومن المتوقع أن تحترق في الغلاف الجوي في وقت مبكر من الجمعة.

كانت المركبة بروجرس الروسية المحملة بأكثر من ثلاثة أطنان من الأغذية والوقود والمؤن انطلقت على متن صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور في قازاخستان في 28 من أبريل/ نيسان.

وفقد مراقبو الرحلة الاتصال بمركبة الشحن بعد وقت قصير من وصولها إلى مدارها وأظهرت أجهزة رادار المتابعة أن المركبة تسقط ، ويجري تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

ورفضت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس التعقيب. ومن المتوقع الإعلان عن نتائج تحقيقها المبدئي في 13 من مايو/ أيار.