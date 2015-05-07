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انطلاق الانتخابات البرلمانية في بريطانيا

7/5/2015

انطلقت اليوم الخميس الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة، حيث تتنافس الأحزاب السياسية على 650 مقعد بالبرلمان.  

ومن المتواقع أن يتوجه نحو 42 مليون ناخب في كل من إنجلترا، وأسكتلندا، وويلز، وإيرلندا الشمالية؛ للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع الموجودة في المدارس والكنائس.

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر فمن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة العاشرة بتوقيت لندن ،على أن تعلن نتائج الانتخابات صباح غد الجمعة.

ويتوقع خبراء أن تجري عملية فرز الأصوات ببطء؛ بسبب إجراء انتخابات محلية في 80% من بريطانيا بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية. ونتيجة لتوفر إمكانية الإدلاء بالأصوات عبر البريد في بريطانيا؛ فإن قرابة 20% من الناخبين أرسلوا أصواتهم قبل اليوم.

وأظهرت استطلاعات للرأي في المملكة المتحدة عدم حصول أي حزب على الأغلبية، التي تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده، إذ ينبغي على أي حزب الحصول على ما نسبته 50+1% من عدد المقاعد في المجلس – أي 326 مقعدًا – ليستطيع تشكيل حكومة منفردًا.

كما أشارت استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة أي حزب للوصول إلى ذلك العدد من النواب، ولا حتى القدرة على تشكيل حكومة ائتلافية من حزبيين سياسيين، وهو ما يفتح الطريق أمام سيناريوهات مختلفة مثل تشكيل حكومة أقلية أو التوجه إلى انتخابات عامة جديدة.

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