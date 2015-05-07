"العقاب الثوري" تتبنى تفجيرات معسكر الأمن بشمال القاهرة

شعار حركة العقاب الثوري

أعلنت حركة " العقاب الثوري" تبنيها التفجيرات التي وقعت مساء الثلاثاء في معسكر الأمن المركزي في الخانكة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.

وقالت الحركة في بيان لها الخميس، إن العملية أوقعت العشرات من الضحايا بين صفوف الآمن، بعد أن نجحت في اختراق البوابات الداخلية للمعسكر.

يشار أن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا رسميا عن حقيقة الخسائر التي وقعت بالمعسكر.

الجدير بالذكر أن الحركة تبنت خلال الأيام الماضية عملية الهجوم التي تمت على منزل وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي ، كما تبنت عملية التفجيرات التي شهدتها محافظة الفيوم جنوب القاهرة الشهر الماضي.

