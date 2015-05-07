العسيري: سنستهدف كل من يعرض أمن المملكة للخطر

قال العميد على العسيري المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن إن ميليشيات الحوثي تخطت الخط الأحمر و إنه سيكون هناك "عمل" يبدأ من اللحظة يستهدف كل من يعرض أمن المملكة للخطر.

وأشار العسيري إلى أن قواعد الحوثيين ستكون في دائرة استهداف قوات التحالف ، ولن تكون العمليات محدودة بعد الآن وسوف تستهدف صعدة ومران . وأضاف أن العمليات العسكرية ستختلف في مدتها وشدتها ، وأنها سوف تستهدف قواعد الحوثيين في كل مكان .

وقال المتحدث باسم التحالف إن المعادلة اختلفت والمواجهة اختلفت أيضا ، وإن قيادة التحالف والقوات السعودية المسلحة سوف تغير تعاملها من الآن فصاعدا – حسب قوله.

وأشار العسيري أيضا في تقريره اليومي لعمليات التحالف في اليمن إلى أن عملية القصف من جانب ميليشيات الحوثي التي تعرضت لها منطقة نجران السعودية الحدودية مع اليمن استهدفت المقيمين والمواطنين على السواء ولم يكن لها هدف سوى القتل .

وأشار العسيري إلى أن طائرة مروحية تابعة للتحالف هبطت في منطقة نجران نافيا أن يكون هبوطها نتيجة إصابتها من جانب الحوثيين.