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إسرائيل: بناء 900 وحدة سكنية بالقدس الشرقية

7/5/2015

إسرائيل تنشيء 900 وحدة سكنية بالقدس الشرقية

وافقت إسرائيل (الخميس) على بناء 900 وحدة سكنية إستيطانية في حي رمات شلومو في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلنت حركة السلام المناهضة للاستيطان .

وقالت حاغيت أوفران المتحدثة باسم السلام الآن إن لجنة التخطيط اللوائية في القدس وافقت على طلب وسيتم بناء الوحدات الاستيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني ، ومن ناحيته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة أن على حكومة اسرائيل أن تختار "إما السلام أو الاستيطان والفوضى".

وبحسب ابو ردينة فإن "دولة فلسطين ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني خاصة بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية و التي افتتحت عملها بمواصلة ما وصفه "بجريمة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية".

كان مسؤولون فلسطينيون نددوا بالائتلاف الحكومي في إسرائيل ووصفوه ب"حكومة تهدف الى الاستيطان" ، وكانت خطط البناء في مستوطنة رمات شلومو التي تقطنها أغلبية من اليهود المتشددين سببت في السابق أزمة دبلوماسية مع واشنطن على خلفية إعلانها للمرة الأولى في 2010 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن للقدس ولقائه كبار المسؤولين الإسرائيليين آنذاك لإحياء محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

 

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