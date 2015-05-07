أردوغان: النظام الانقلابي في مصر قتل الديمقراطية

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن النظام المصري الحالي وصل إلي الحكم عن طريق انقلاب عسكري، واعتقل الرئيس المنتخب، وهو ما أدي إلى قتل الديمقراطية في مصر.

وأضاف "أردوغان" في خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح مشروعات لوكالة التنسيق والتعاون الدولي التركية "تيكا" في العالم العربي، أن تركيا لا يوجد لها سفير في كل من مصر وسوريا وإسرائيل.

وتسائل مستنكر "هل تنتظرون منا دعم المجازر التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والظلم البشع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني؟ هل تنتظرون منا إرسال سفير إلي سوريا التي قتل رئيسها أكثر من 250 ألفا من مواطنيها حتي الآن؟ هل تنتظرون منا اتخاذ نفس الموقف مع الانقلابيين العسكريين في مصر الذين قاموا بقتل الديمقراطية والنظام المنتخب؟".

وأكد "أردوغان" أن المساعدات التركية امتدت لنحو 49 دولة، بقيمة بلغت أكثر من 4 مليارات ونصف المليار دولار. نافيا نية بلاده إغلاق الحدود في وجه اللاجئين السوريين، قائلا: "علي العكس تماما، نحن نريد إكرام ضيوفنا، وعندما نقف بجوار إخوتنا القادمين من سوريا، نعلم أن البركة تحل على دولتنا".

وهاجم الرئيس التركي ما أسماه "الكيان الموازي" في تركيا، متهما إياه باستغلال الأحداث للنيل من استقرار البلاد والوقوف وراء أحداث ميدان "تقسيم". وأعرب عن فخره بترميم العديد من المساجد والأضرحة والآثار التي تعود إلي العهد العثماني في تركيا وخارجها، ومنها مسجد "قبة الصخرة" بفلسطين، مضيفا "نعتز بقيمنا الإسلامية، ولن نسمح لأي جهة أن تنال من عزيمتنا في بناء دولة قوية ونفتخر بماضينا، وسنحيي ميراث الآباء والأجداد، فمن لا يفتخر بالماضي لا يمكن أن يبني مستقبله".