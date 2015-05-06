محافظ مارب يكشف لـ"مباشر" طبيعة المعارك هناك

كشف "سلطان بن علي العرادة" محافظ "مأرب" عن طبيعة المعارك التي تدور بين ميليشيا الحوثي والمقاومة الشعبية في المحافظة، وقال في حوار خاص مع الجزيرة مباشر، إن المقاومة الشعبية استطاعت التصدي لمحاولات السيطرة الحوثية. وإليكم نص الحوار.

*هل لك أن تحدثنا عن الأوضاع داخل محافظة "مأرب"؟

الأوضاع هادئة ومطمئنة في عاصمة المحافظة، ومعظم المديريات بها مشاكل مثل مديريات "مجزر" وصرواح" و"حريب"، وهناك جبهات يستمر فيها القتال، يقوم فيها الأهالي بالتصدي للغزو الحوثي، بالتعاون مع الشرفاء من القوات المسلحة والأمن، ولا تزال المعارك دائرة في أجزاء من هذه المديريات.

أبناء مأرب لم يغزوا أحد، ولم يذهبوا لقتال أحد، لا في صعدة معقل الحوثيين ولا في أي منطقة أخري، وإنما فرضت هذه المعركة عليهم، وعلي الرغم من هذه المعارك إلا أن أبناء "مأرب" رفضوا منع أبناء وطنهم من إمدادات النفط والغاز والمحروقات، التي من شأنها أن تفيد المواطن الضعيف، الذي لا ناقة له ولا جمل في هذه الحروب التي لا تريد إلا تدمير الشعب اليمني. ونرسل بانتظام قاطرات الغاز المنزلي والنفط إلى المحافظات، حتي لو أثر ذلك علي مخصصات المحافظة.

*هل ترسل المحافظة المحروقات حتي إلي المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون؟

نعم. هم يصدرون لنا الشر ونحن نصدر لهم الخير، لكن لا يعني ذلك أننا سنسمح بالعبث داخل محافظ "مأرب" أو دخول أي ميلشيات فيها أبدا، أبناء مأرب يتصدون بكل بسالة، ولن يسمحوا أبدا لأي ميلشيات تسول لها نفسها العبث بأمن المحافظة.

*وماذا عن موقف أهالي المحافظة مما يحدث حاليا؟

لا شك أن الشعب اليمني حسم أمره وقرر المحافظة علي شرعيته، ووقف معه العالم أجمع. نحن نريد أن نحكم بشرعية، لا نريد أن نحكم بالسلاح أو بشريعة الغاب، لا نريد ممن يحمل السلاح أن يحكمنا بالقوة، نريد أن يحكمنا الرئيس الشرعي المنتخب من 7 ملايين يمني حتي تنتهي مدته ويحل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة ويختار الشعب من يريد. لكن أن تنزع الشرعية بقوة السلاح، هذا ما لا يرضي الشعب اليمني ولا العالم أجمع، خاصة ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين. لقد انتهت شريعة الغاب ولن تعود.

*ماذا عن العلاقة مع المقاومة الشعبية؟



الإخوة في المقاومة الشعبية متعاونون للغاية بكافة أطيافهم ومكوناتهم. وكل أبناء "مأرب" مشتركون في المقاومة، وهي ممثلة لكل القوي السياسية ولم يتخلف عنها أحد. ولا مساومة ولا مداهنة علي قضية مأرب مهما كان الثمن.