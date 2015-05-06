كيري يبحث في الرياض إقرار"هدنه إنسانية" باليمن

وزير الخارجية الأميركي – جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري (الأربعاء) إنه سيبحث في الرياض إقرار "هدنة إنسانية" في العمليات العسكرية في اليمن من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأعرب كيري عن ثقته في الرغبة السعودية في إقرار "هدنه" إلا أنه أعرب عن قلقه حيال الوضع الإنساني في اليمن، وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أمله بأن ينضم التحالف العربي إلى الأمم المتحدة والأسرة الدولية لإيجاد سبل من أجل إيصال المساعدات للمتضررين ، وأعلن عن مساعدة إنسانية لليمن بقيمة 68 مليون دولار لمواجهة الأوضاع المتردية هناك في الوقت الحالي.

وكان منسق الشؤون الإنسانية لليمن في الأمم المتحدة يوهانس فان در كلاو قد أعلن في جيبوتي السبت أن الحظر المفروض على الأسلحة يؤثر على توصيل المساعدات , وطالب بهدنة انسانية "ليومين على الأقل" .