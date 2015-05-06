رياض ياسين: "ميليشيا الحوثي" تنفذ حرب إبادة واضحة

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إن خمسين يمنيا قتلوا (الأربعاء) على يد ميليشيات الحوثي في التواهي بعدن، وأكد أن ميليشيات الحوثي تقوم بحرب إبادة واضحة في اليمن مطالبا قوات دول التحالف بالتدخل لإنقاذ اليمنيين ، وأكد ياسين إن من يرتكب جرما في حق اليمنيين لن يفلت من العقاب .

وأشار رياض ياسين خلال مؤتمر صحفي في الرياض إن انطلاق مؤتمر الرياض للحوار اليمني سينطلق في السابع عشر من الشهر الجاري في الرياض ، و قال إن من يريد التوبة من أتباع الرئيس المخلوع على عبد الله صالح عليه أن يأتي إلى الرياض للحوار والتباحث ‘ إلا أنه أشار إلى أن ليس كل من أتي إلى الرياض سيكون له دور في مستقبل اليمن.. وأكد رياض ياسين أن الشعب اليمني وقواه السياسية في جانب وميلشيا الحوثي في جانب آخر .

من جانبه قال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إنه سيتم الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع الحالية في اليمن ، مشيرا إلى أن الضحايا الذين سقطوا اليوم وقعوا نتيجة استهدافهم بقذائف لدبابات القوات الموالية للحوثيين ،ن الضحايا الذين سقطوا اليوم استهدفوا بقذائف مباشرة من دبابات االال

وأكد الوزير أن مدينة عدن لم ولن تسقط في يد الحوثيين ، وأشار الوزير إلى أن قوات ميليشيا الحوثي تستهدف الأسر النازحة بالمدفعية .