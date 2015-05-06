خنفر: على أمريكا سداد ثمن اتفاقها مع إيران

دعا رئيس منتدى الشرق وضاح خنفر، الدول العربية المشاركة بقمة "كامب ديفيد" المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بحل للأزمات العراقية –اليمنية –السورية، مقابل الموافقة على الاتفاق الأمريكى – الإيراني.

وقال خنفر خلال كلمته أمام جلسة "الاستبداد ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي " بمنتدى الجزيرة ، " يجب أن لا نعطي موافقة مجانية للاتفاق النووي مع إيران وثمنها هو تغيير موقف أمريكا في العراق وسوريا واليمن ".

وأضاف -مخاطبا الدول العربية المشاركة في القمة المقرر انعقادها الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة- أن الهدف من لقاء كامب ديفيد ليس مصلحة الدول العربية، بل الهدف منه هو صورة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لذا يجب أن تكون الموافقة العربية ثمنها تغيير السياسة الأمريكية في الملفات الثلاثة.

وأشار خنفر، إلى أن السقف الأمريكي اليوم في الشرق الأوسط هو سقف إيراني سيما في الشأن السوري والعراقي واليمني ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منزعجة من تقدم المعارضة في سوريا، لأن الولايات المتحدة لا تريد سقوط نظام بشار الأسد، أما السياسات الأمريكية في العراق فتتمثل في الوقوف الكامل مع حكومة العبادي ،والوضع في اليمن واضح للجميع.

وفي سياق متصل اعتبر خنفر، أن المنطقة العربية تعيش منذ ثورات الربيع العربي حالة انتقال جوهري، وقال " البعض يرى ما نعيشه اليوم فوضى، وأنا أراه تطورا طبيعيا، ولحظة تاريخية باتجاه نقطة توازن، وأتمنى الوصول إليها بأقل قدر من الدماء والدمار ".

وذهب خنفر إلى أن عملية " عاصفة الحزم " تشير إلى أن هناك نظاما إقليميا يتشكل بل أوشك على التشكل وعلينا التمسك باستكماله ، لتأسيس واقعا جديدا" ، بحد قوله.

وعن رؤيته اتجاه المشروع الإيراني بالمنطقة قال إن " إيران أطلقت مشروعها التوسعى، في ظل حالة الفراغ الذي تعيشه المنطقة". وتابع ، للاسف إيران استفزت كوامن الغضب ، واطلقت حملة مذهبية في واقع صعب ،

ويرى الخبير الإعلامى أن الدول العربية أمام "لعبة " الصراع فيها على الشرق الأوسط الجديد ولن يكون صراعا يسيرا، على حد قوله.

وشدد خنفر على ضرورة اندلاع ثورة على مفاهيم شعوبنا التي كما أخرجت لنا من يحتفي بالحرية؛ أخرجت لنا من يحتفي بقتل الناس وحرقهم على حد وصفه.

واختتم رئيس منتدى الشرق ، كلمته قائلا "يجب ألا يدفعنا اليأس إلى الانتحار عوضا عن الحياة بكرامة؛ لقد خلقنا لنعمر الأرض لا لنعمر المقابر، وكما قال نيلسون مانديلا- الحرية لا تقبل الاحتكار-"